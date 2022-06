10 muebles a medida que deberías incorporar en tu decoración

Y si en tu cuarto de estudio cuentas con una pared amplia y no sabes con que rellenarlo, pues acá et tramos la mejor solución. Un amplio mueble de madera con perfectos espacios incorporados, donde tenemos un escritorio amplio y vistoso, con diversos cajones y estantes donde guardar documentos y libros. Y como toque final no podemos olvidar mencionar que el mobiliario está pintado en un juego muy hermoso entre color blanco y verde limón.