15 Ideas funcionales y modernas para colocar la TV en tu dormitorio

Sin lugar a dudas, antes de comprar tu nueva TV, debes tomar medidas de tus muebles, muros y el espacio disponible donde lo ubicarás. En caso no lo hagas, te arriesgas a no comprar el tamaño adecuado y por ende ganarte problemas, ya que si compras una TV demasiado grande y no entra en tu mueble o pared te arriesgar a perder tu dinero o ver que solución hay si no te aceptan el cambio en la tienda.