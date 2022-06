7 Ideas buenísimas para aprovechar el espacio de tu baño

Tener muebles en el baño es de suma importancia ya que permiten almacenar objetos imprescindibles como toallas, papel higiénico, toallas higiénicas, lociones, shampoo, cremas, jabones, etc. Sin lugar a dudas estos muebles permiten mantener el baño ordenado, limpio y con todo lo necesario a tu alcance; y qué mejor que tener muebles multipropósito para aprovechar mejor aún los espacios pequeños. Por ejemplo, puedes colocar muebles que se abren y al cerrarse parecen no estar, espejos que esconden detrás un botiquín o gavetas, etc.