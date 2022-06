7 errores comunes que todos cometemos al renovar la fachada

Pero si ya te decides a renovar tu fachada haz el esfuerzo de darle una manito de pintura por todos los lados para que tu esfuerzo valga la pena, ya que una renovación que se limita a un solo lado de tu propiedad lucirá solamente desde ciertos ángulos. Y como es normal en la calle estamos en constante movimiento yendo de un lado a otro por lo que es inevitable que los transeúntes no noten el hecho. Tu mismo no podrás disfrutar del todo de tu renovación porque no podrás evitar mirar los lados de la fachada que aún estén en mal estado.