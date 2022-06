Cómo ordenar tu cuarto para lograr un vestidor más amplio

Siempre ocurre lo mismo, al comienzo uno se siente conforme con el espacio dentro de su recamara, todo es perfecto; la cama está bien colocada, los muebles donde deben estar, el closet ocupando un lugar justo y hay un libre tránsito en el ambiente, pero claro esto es al inicio.

Con el pasar del tiempo la tendencia es que el closet ya no se ve tan cómodo, ya no ocupa el lugar exacto, ya no cuenta con el espacio suficiente y es que por naturaleza las personas siempre tendemos a comprar muchas accesorios, algunas veces más de la cuenta, generando así un dilema en la habitación ¿Qué hacer ahora que mi closet lo siento pequeño?

Pues bien, de eso hoy trataremos el libro de ideas de hoy, acá podrás encontrar 7 consejos de grandes profesionales que supieron muy bien cómo solucionar este dilema a varias familias, presta atención a cada punto que pasaremos a explicarte a continuación porque te aseguramos que resolver esto te resultará más sencillo de lo que realmente esperabas.