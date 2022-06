7 maneras de que tu cocina se vea más acogedora

Y es que realizar la decoración de tu ambiente en base a un concepto no quiere decir que no podamos dejar nuestra firma personal, al fin y al cabo, de nada serviría replicar la magnífica decoración de una revista si es que no sentimos que dicho ambiente no va terminar siendo muy nuestro, y esto solo se puede lograr si es que dentro de la decoración dejamos nuestra firma personal y lo mejor para ello siempre será adicionar un accesorio o elemento que valla de acuerdo a nuestra forma de ser, puede ser un cuadro, un florero, un adorno colgante o lo que sea, el punto es que logremos sentir que este ambiente es nuestro, por completo.