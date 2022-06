10 ideas para revestir con piedra las paredes de tu sala

No hay nada más encantador y acogedor que ver una chimenea revestida de piedra, y aquí vemos un fascinante ejemplo en todo su esplendor. Esta gran chimenea se encuentra revestida con piedra natural de color gris y en sus detalles incorpora el color negro para darle mayor modernidad. Además, un gran motivo para utilizar piedra en las chimeneas es que es un elemento regulador de temperatura, protector y no inflamable, por lo que no nos preocuparemos por daños en el material o incendios.