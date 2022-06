Cuáles son los mejores colores neutros para renovar tu casa

Contar con un lugar específico para la lectura, es un lujo que no todas las casas tienen. No se necesita mucho espacio para esto. Solo el interés de robarle un poco de superficie al salón y cedérsela a una esquina para colocar un cómodo y mullido sillón, una estilosa mesita y una lámpara. Si a esto le añades una estantería que sirva no solo para albergar las obras sino también de inspiración, lo tendrás todo.