10 ideas para decorar tu cocina de forma rápida y sencilla

Los que pasan casi todo su día en una cocina nos entenderán, contar con una ventana no es contar con un medio de ventilación, más bien es contar con un punto de fuga que nos permita no sentirnos atrapados dentro de cuatro paredes, logrando que no nos lleguemos a aburrir de nuestra decoración en mucho tiempo ya que tendremos algo con que distraernos.