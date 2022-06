10 reglas de etiqueta que no debes romper ¡cuándo vas de visita!

Si te invitan a una casa, debes hacer el esfuerzo por ser sociable y departir con los anfitriones y los demás invitados. Si no lo haces, corres el riesgo de no volver a visitarlos. Pero si estás de invitado varios días en una casa, trata de darle un respiro a tu anfitrión para que pueda realizar sus propias actividades y no trastocar su rutina con tu visita. Si sigues estas 10 reglas de etiqueta para los invitados, estamos seguros que tu anfitrión ¡querrá que vuelvas siempre!

