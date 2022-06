9 Tips para pintar tu casa como todo un profesional

Es recomendable pintar en épocas de sol o clima seco, ya que permite que el secado de la pintura sea mucho más rápido en una época lluviosa y con mucha humedad. Por otro lado, evita recibir visitas durante esta renovación ya que hay personas alérgicas o que no toleran el fuerte olor de la pintura; y si es tu caso, no pintes toda la casa al mismo tiempo sino que debes hacerlo por partes para que no te afecte o alojarte unos días en otro lado.