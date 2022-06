10 ideas súper económicas para renovar tu cocina

Muchas veces contamos con cocinas con un decorado impresionante que simplemente no debería necesitar de remodelación alguna, pero por algún motivo está no se luce como realmente desearíamos y es que quizás el problema no radique en el decorado si no en la iluminación, así es, la iluminación juega un papel importante en la belleza de nuestro espacio y más si hablamos de la iluminación natural, por ello te recomendamos que para los ambientes como la cocina siempre trates de contar con ventanas generosas, ventanas que permitan que la luz ingrese sin problema.