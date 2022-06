7 Claves Feng Shui para atraer energía positiva y mucho bienestar a tu casa

Por si no lo sabías, los muebles también son parte de tu energía, no hablamos mucho del material, sino de las formas que estos tengan, elige formas que tengan equilibrio con lo demás y no llenes todo el espacio con estos. escoge texturas suaves. 7 maneras de atraer energía positiva y mucho bienestar a tu casa

Si te gusto este libro de ideas, te invitamos a visitar el siguiente link: “Feng Shui: 8 increíbles tips para llenar tu casa de armonía”