¿Qué requisitos debo cumplir para postular al Fondo Mivivienda?

Es importante que para postular al crédito MIVIVIENDA debas cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad (casado o soltero); 2. No ser propietario o copropietario de una vivienda, ni el cónyuge ni los hijos menores, a nivel nacional; 3. No haber adquirido una vivienda financiada y/o garantizada con recursos del Fondo Mivivienda S.A., FONAVI, del Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda, ni dentro del Programa Techo Propio, aun cuando ya no sean propietarios de la misma; 4. Ser calificado como sujeto de crédito por una institución financiera.