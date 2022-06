80 m2 distribuidos en un depa divino

No hay escasez de toques actuales en este moderno depa de 80 m2: de hecho, todos los muebles y complementos elegidos para este piso son tendencia. Pero no solo de belleza se nutre este piso, ni muchísimo menos. Tiene una gran cantidad de soluciones y alternativas funcionales que permiten sacarle todo el partido posible a cada rincón. No tienes más que fijarte en la barra de cocina, llena de pequeños compartimentos de lo más útiles. O en la esquina superior del mueble, que se ha aprovechado de una forma fantástica.