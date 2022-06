Los 7 errores más comunes que cometemos al momento de cocinar

Muchos piensan que la cocina por ser un espacio donde solo se hace a comida no tiene importancia si es que tiene o no buena iluminación, aun así los profesionales aseguran que está es de vital importancia en un ambiente como este.

Esto se debe a que si no cuenta con buena iluminación simplemente no se podrá apreciar completamente la decoración de tu espacio, volviéndolo un lugar opaco y sin vida, donde no te dará ganas de hacer las comidas y donde no querrás pasar mucho tiempo.