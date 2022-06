10 Muebles a medida para tu baño que puedes hacer en un fin de semana

Los muebles no solo son parte decorativa y estética de los ambientes, sino que también son funcionales e ideales para almacenar cosas y mantener espacios organizados y limpios. A pesar que el baño es un ambiente que no requiere de grandes muebles de almacenamiento, si son importantes unos más pequeños para guardar las toallas, lociones, papel higiénico, etc. Es por este motivo que el día de hoy te traemos 10 ideas de muebles a medida para tu baño, que puedes hacer en tan solo un fin de semana. ¿Listo para ver estas ideas e inspirarte? ¡Empecemos!