Comprar casa: 7 puntos importantes que debes saber

Este punto puede parecer demasiado obvio, pero no siempre lo respetamos. Aunque no nos demos cuenta, muchas veces tomamos nuestras decisiones basados en cosas prácticas que poco o nada tienen qué ver con nuestras emociones y gusto. Tal vez encuentres una casa que cumpla con todas tus necesidades: ubicación, presupuesto, superficie, materiales, documentación, etc. Pero si no te gusta del todo, si desde el primer momento no te enamoró y no termina de convencerte la energía que sientes dentro y fuera de ella, tal vez no sea para ti.