6 ideas geniales para ocultar la lavadora en el baño

Una buena forma de ocultar la lavadora en el baño es construir un pequeño cuarto con puerta plegable que sirva no sólo para ubicar la máquina de lavar ropa. Ese rincón también permite que la lavadora no sobresalga en la habitación y no ocupe espacio. Por encima del lavarropa, como en este ejemplo de los profesionales, además, se pueden colocar varias repisas.