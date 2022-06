¿Cuánto me cuesta una ampliación en casa?

¿Quién no lo ha sentido? Nos encantan nuestras cuatro paredes y no queremos realmente ir más lejos. Pero en algún momento nos damos cuenta de que nuestra casa es demasiado pequeña, quizás porque tenemos un bebé y no suficiente espacio, tal vez porque queremos pasar nuestra oficina a la casa, o tal vez porque queremos hacer realidad un nuevo pasatiempo. Una ampliación puede ser una buena solución alternativa para crear a un nuevo hogar. Pero ¿que que una ampliación sea buena? Hoy hemos reunido algunos ejemplos para ayudarle en la planificación.