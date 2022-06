15 ideas de muebles de madera ¡que puedes hacer tú mismo!

Los proyectos DIY se refieren a do it yourself en inglés ó hazlo tú mismo en español y es una de las tendencias del diseño actual que revalora el trabajo artesanal. Con creatividad podemos crear objetos cotidianos, que nos dan la posibilidad de tener un producto original, no hecho en serie que será el fiel reflejo de los gustos personales.

En este magazine queremos inspirarte a realizar tu primer proyecto DIY, mostrándote 15 ideas de muebles de madera. Si tienes las herramientas y algo de experiencia, los podrás realizar desde cero, pero no te desanimes, con la ayuda de un carpintero de confianza o en las tiendas con servicio de corte de tableros, podrás tener las piezas cortadas para sólo realizar el armado en casa. Anímate a emprender el reto de fabricar y crear algo por ti mismo. ¡Manos a la obra!