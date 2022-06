Desecha lo innecesario y renueva tu cocina ¡ya!

Por más que sepamos de su existencia preferimos almacenar de bolsas de plástico que 1. No son ecológicas y 2. No son nada decorativas. Anímate a probar algo distinto que no sólo se vea bonito, sino que también sea bueno para el hogar de todos : la tierra.

“Ají para llevar”

Por el tiempo o por simple flojera en algún momento hemos pedido comida para llevar, pero claro que esta no viene sola, es acompañada de bolsitas de cremas, taper de ensalada, tenedor descartable, servilleta, etc. Desechemos todo eso y aseguremos de que no nos los den en una próxima compra.