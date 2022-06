Como amueblar una casa minimalista

Incluso si es difícil, el desprenderse de objetos es uno de los elementos que caracterizan al estilo minimalista. Ojo, que no quiere decir que los elementos decorativos no sean necesarios. Aún así, todo aquello que sea innecesario o que esté ahí para juntar polvo debiese ser removido. El estilo minimalista se trata de crear conscientemente espacios vacíos y usarlos en una forma no solo óptica, sino también sicológica, pues el vacío inspira a la imaginación.