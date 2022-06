10 Cosas que lucen muy mal en tu hogar y ¿cómo evitarlo?

Si bien este dormitorio no se utiliza con frecuencia, nunca se sabe cuándo tendremos una visita inesperada que nos pida dormir en casa como por ejemplo el mejor amigo de tu hijo, tu mamá o suegra, algún amigo tuyo o hermano, etc. Si al entrar ellos ven que el dormitorio es un desastre por el desorden, se van a llevar una mala impresión; pero si por el contrario es un dormitorio impecable y listo para usar, van a quedar gratamente sorprendidos. No te preocupes que este dormitorio siempre requerirá de un esfuerzo mínimo de limpieza ya que nadie lo debería desordenar, preocúpate de desempolvar los muebles y alfombra, así como tener un piso reluciente.