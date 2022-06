Los mejores trucos para iluminar un cuarto sin ventanas

Si deseamos que esté siempre iluminado, por qué no usar los detalles en el piso, ya que podremos captar más la atención del invitado en el piso más no en las ventanas que no encuentran existentes. Por ejemplo el uso de una tonalidad oscura el cual permite crear un ambiente más estético por el reflejo que estos tienen y al mismo contraste que combina con los muebles, los cuales deben ser de un material brillante para no quedar opacados por la estética del piso. Hay formas de llamar la atención de ambos espacios sin usar ventanas, el punto clave está en encontrar otro punto visual en donde estar entretenido.

