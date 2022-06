10 Ideas preciosas para cuartos pequeños

El almacenamiento es una decisión definitiva si no hay muchos metros cuadrados en tu dormitorio principal, establecer o no un punto en el mismo destinado a ubicar tu ropa, zapatos, toallas, cubrelechos, edredones, etc, resolverá si tu vida al interior se vuelve un completo caos o se llena de tranquilidad y armonía.

Aqui los diseñadores no se mataron la cabeza y lo ajustaron como la primera gran abertura del lugar en la entrada, con puertas deslizantes es muy fácil acceder de forma ordenada a cualquier elemento guardado allí desde cualquier otra parte la habitación.