10 Terrazas preciosas para el patio ¡Te van a encantar!

Si la idea del jardín vertical te parece genial como una forma de conectarte con lo natural pero tu patio es muy pequeñito, no hay problema desde que tengas algún muro libre por estrecho que sea, el concepto que utilizan en este apartamento es ideal y moderno, no tienes que andar poniendo en el suelo todas tus plantas y si lo quieres no necesitas invertir en un sistema de riego automático sino que tú mismo te relajas poniéndole el agua y nutrientes necesarios a cada una de tus plantas.