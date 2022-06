17 Piscinas pequeñas perfectas para cualquier casita.

La piscina: las vacaciones no son lo mismo para algunos si no se pueden sumergir en una, de niños no podíamos esperar a terminar de comer para lanzarnos en bandada en ella, son un espacio en el que cada uno puede disfrutar, refrescarse y divertirse un buen rato.

Puede que no necesites esperar a vacaciones, si sueñas con instalar una y piensas que depronto no cuentas con el espacio suficiente, aquí te presentamos algunas ideas aplicadas a pequeños patios y jardines las cuales puedes replicar, si es cuestión de presupuesto ya podrás evaluar las necesidades de tu vivienda específicamente y tomar las mejores decisiones respecto a materiales, distribución del espacio y otros, que te permitan ahorrar costos y cumplir tu sueño de vacacionar sin salir de tu casa.