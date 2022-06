20 Cocinas modernas con encimeras de mármol y granito

La cocina es un espacio de trabajo y, como tal, ha de incorporar los recursos necesarios para que el desempeño de la labor culinaria se haga en unas condiciones óptimas. La encimera es una parte fundamental del diseño de la cocina entendida como escenario de creación y, en esta línea, los materiales que elijas para ella determinarán, en parte, la comodidad y optimización de la misma.

Entre los requisitos básicos que ha de cumplir un elemento de estas características está su resistencia a los cambios de temperatura. Las encimeras de mármol o granito son una opción perfecta y es que, entre otras cosas, son famosas por su resistencia y dureza, sin dejar de lado su vertiente estética.

No obstante, has de tener en cuenta que no todo son ventajas. Entre los puntos débiles del mármol, por ejemplo. está el hecho de que, al tratarse de un material poroso, si se mancha es conveniente limpiarla cuanto antes con productos suaves. El granito, por su parte, es similar al mármol en lo que a mantenimiento se refiere por lo que no hay que descuidarlo. Sea como fuere, si estás decidido a colocar una encimera de mármol o granito en tu cocina, en este libro de ideas te mostramos una veintena de diseños muy inspiradores.