6 Consejos para eliminar la cal y la suciedad de la ducha

Todavía hay más productos y remedios para eliminar la cal y el moho, que como ya hemos dicho puede llegar ser un problema sanitario, provocando en ciertas personas afecciones respiratorias.

Aquí van algunos otros remedios. Por ejemplo limpiar vidrios o azulejos con detergente, limpiara tanto la cal como el moho, si bien es cierto, que no conseguirá matar los hongos de moho y seguirán ahí latentes, invisibles de momento. En cambio sí que acaban con él fungicidas naturales como el aceite del árbol del té. No obstante, sea cual sea, el mejor método es una limpieza en profundidad del baño realizada con cierta regularidad, sino el problema del moho se va agravando y expandiendo, hasta ser un verdadero quebradero de cabeza. Tanto es así que al final para solucionarlo solo existe la solución de llamar a verdaderos profesionales, que no son otra cosa que exterminadores de estas bacterias.