¿Cómo atrapar un ratón en 10 pasos simples?

No puedes vivir con ratones en casa, no son mascotas. Los ratones son un foco de infección prácticamente seguro. Y no hace falta que nos muerdan para ellos. Sus excrementos por las mesas, la cocina u otros lugares de la casa ya son dañinos.

Mientras solo haya uno siempre es posible echarlo de casa o acabar con él. Pero si después de intentar con estos consejos de que se vayan los huéspedes no deseados, de casa, entonces es hora de llamar a un exterminador, y con urgencia.

