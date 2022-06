7 Ideas para los revestimientos de pared del baño

Las reformas en los baños son, sin duda, una de las obras que más dolores de cabeza nos supone. Por un lado, hay que tener en cuenta el carácter especial de esta habitación, donde hay más humedad que en el resto de la casa, por lo que hay que tomar precauciones necesarias. Pero además se trata de una habitación que, habitualmente, es más pequeña que el resto y a la que, sin embargo, hay que sacarle mucho partido.

Pero como en homify no queremos que te desesperes, es que queremos darte algunas ideas para elegir el revestimiento de pared de tu nuevo cuarto de baño. Y es que seguro que tienes en mente el clásico alicatado, y no nos sorprende, puesto que los azulejos se han ganado a pulso el primer puesto entre los revestimientos más populares de baño. Sin embargo, no son la única opción. Si estás buscando revestimientos originales para tu cuarto de baño aquí te damos varias ideas que te ayudarán a ver las cosas más claras.