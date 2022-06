Mesas de comedor: ¿redondas o rectangulares?

Otra ventaja de las mesas redondas frente a las rectangulares es que, al no tener esquinas resultan más cómodas -y menos peligrosas- en espacios y habitaciones más pequeñas. Y es que reconozcámoslo… ¿quién no ha sentido alguna vez en sus propias carnes el doloroso pico de la mesa clavándose en el muslo? Con una mesa redonda eso no pasa. Así que si somos torpes, se acabó preocuparnos por las esquinas de la mesa.