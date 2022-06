6 Ideas brillantes para decorar las habitaciones sin ventanas

¿Qué es una ventana sino una apertura al exterior, a otros ambientes? Cuando no disponemos de uno de estos sistemas, la ventana puede convertirse en cuadro, otro elemento en el que a través del color o el movimiento podamos observar el devenir de la vida. Cuando no contamos con ventana o esta es demasiado pequeña, colocar uno o varios cuadros te permitirá generar diferentes ambientes. No obstante, si la estancia en cuestión no dispone de muchos metros, hay que tener cuidado de no saturarla y hacer que parezca todavía más pequeña. Pero si el tamaño es razonable, no lo dudes, los cuadros pueden ser una gran ayuda.