10 Estupendas combinaciones de azulejos para el baño

Una forma inteligente de distribuir los azulejos dentro del cuarto de baño es hacerlo por zonas, de tal forma que se limiten los espacios. Por ejemplo, para la ducha, azulejos en mosaico y de colores vivos, para los suelos, baldosas grandes y uniformes, y para la zona del lavabo un alicatado en el clásico printtribal que no ha pasado de moda desde que irrumpiera en el mundo de las pasarelas allá por los años 70. La incongruencia de las líneas provocan un efecto visual de estar en un continuo movimiento. Quien no arriesga no gana, ¿verdad?