7 trucos del Feng shui para atraer dinero a casa

Has oído hablar de él pero no terminas de tener claro cómo el Feng shui puede influir en tu casa a través de la decoración y el diseño de tus interiores. Lo primero que has de saber es que se trata de un arte ancestral que parte de la cosmología china o, lo que es lo mismo, la ciencia que trata del origen y la evolución del universo, buscando adecuar las condiciones ambientales para fomentar el bienestar y equilibrio del individuo con su entorno. El hecho de que considere la existencia de un chi o energía que puede verse afectada por las condiciones del espacio, la orientación o los cambios hace que resulte de lo más interesante a la hora de decorar el hogar.

Sus aplicaciones son tan variopintas como su legión de seguidores y detractores aunque, en este libro de ideas te proponemos 7 trucos del Feng shui para atraer el dinero a casa. Si estás dispuesto a llamar a la prosperidad y la abundancia… ¡Saca papel y lápiz!