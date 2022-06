6 Ideas para tener la lavadora en un baño pequeño

En la mayoría de las casas no se dispone de un cuarto de lavandería. Así que es más usual tener la lavadora en la cocina, en un patio o una terraza, y en los casos en los que desgraciadamente no se puede contar con estos espacios, la única solución es instalarla en el cuarto de baño. Y a veces, éstos no son tan grandes. En la cocina se mimetiza con los demás electrodomésticos y pasa más desapercibida, es más, el 48% de los hogares españoles la tiene en la cocina. En el segundo caso, cuando decidimos instalarla en el baño, debemos prestar especial atención a la hora de decorar para que pase a integrarse con el resto de elementos y que no sea una nota discordante.

Hoy, en Homify, toca enseñarte baños con la lavadora integrada, en los que la falta de espacio no es un obstáculo para llevar a cabo esta idea. Es más, el resultado es un espacio práctico y útil sin dejar de lado la estética. Ideas fáciles para que no te centrifugues demasiado la cabeza.