Lo que tienes que saber para construir una piscina en tu patio

Si te has decidido por contar con una piscina par ti a un paso de tu sala de estar, es inevitable que surjan multitud de dudas, muchas de ellas con una sencilla respuesta siempre y cuando contemos con buenos profesionales en la consecución de este propósito.

En primer lugar, el proyecto de construcción de una piscina debe estar elaborado por un arquitecto y aprobado por el respectivo ayuntamiento. Antes de empezar las obras de construcción, lo mejor es solicitar un presupuesto detallado para evitar sorpresas. Otro aspecto que nos evitará sustos en el presupuesto es escoger una terreno bien nivelado, que no sea excesivamente rocoso y en una zona de fácil acceso para la grúa. El hecho de no cumplir con estos requisitos no tiene porque suponer el olvidarte para siempre de tu piscina, pero el presupuesto será más elevado. Desde el comienzo de la fase de construcción es importante tener una idea clara de qué queremos, ya que será entonces cuando se instalen la mayoría de sistemas de funcionamiento y limpieza de nuestra piscina.