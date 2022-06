Estas cocinas artesanales se robarán tu corazón

Un molino de trigo completamente reformado alberga esta espectacular cocina en la que modernidad y tradición se dan la mano. El paso del tiempo no ha hecho mella en una estancia que data del año 1770 y que, pese a someterse a una completa reforma, mantiene el encanto de las cocinas de obra tradicionales. Quienes sí han dejado huella en esta particular estancia son los diferentes usos para los que fue concebida y es que, tras su reforma sirvió como cocina de restaurante para, posteriormente, volver a un uso particular.