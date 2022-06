​Paso a paso para construir una barbacoa de ladrillo en casa

Ya tienes todo: el proyecto, los materiales y las herramientas, que en este punto son tan sencillas como una paleta, un cubo para la mezcla y un nivel. Pues bien, ¿nunca has hecho mortero? Muy fácil, se echan en el cubo una parte de cemento, cinco o seis de arena y agua. Remover hasta que quede maleable. Ha llegado el momento de usarlo para unir los ladrillos que tienes dispuestos sobre la solera e ir levantando la obra en altura.

Si no has hecho mortero, tampoco habrás levantado un paramento de ladrillos. Lo más importante es que tras echar el mortero sobre un ladrillo coloques el que va encima con atención. Es decir, que lo alinees correctamente, que uses el nivel todo lo que creas necesario y que para moverlos y corregir lo hagas sin miedo. Lo mejor es ir jugando con pequeño golpes con el mango de tu paleta. Seguro que cuando llegues a la hilera que coincide con la altura de donde tienes previsto hacer fuego, ya le has pillado el tranquillo.