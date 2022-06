¿Horizontales o verticales? Cuál papel mural de rayas elegir

Si te has decidido por la raya horizontal, tenemos que saber que no todos los diseños son iguales. El más clásico es el que vemos aquí: dos rayas con el mismo grosor, bastante anchas, y con colores que se complementan entre sí y cuya diferencia no es muy llamativa. Aquí el contraste es ligero, lo que consigue crear un ambiente equilibrado y sofisticado, en especial si los tonos elegidos son neutros: beige, gris, negro…