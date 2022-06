Alfombras vinílicas: por qué elegirlas y amarlas

Una de las últimas tendencias para la decoración de nuestros suelos son las alfombras de vinilo. Confeccionadas casi en su totalidad con vinilo y fibra de vidrio, resultan muy higiénicas ya que no acumulan polvo, de ahí que sean fáciles de limpiar encajando a la perfección tanto en interiores como en exteriores.

En cuanto a los diseños, no te preocupes, puedes encontrarlos en multitud de colores para que des con el que más combina con la decoración de tu hogar y consigue así todas las ventajas de este material sin renunciar al diseño. Además, te resultarán especialmente útiles si convives con animales en casa, ya que no acumulan pelo y gracias a sus fibras de vinilo podrás aspirarlas con facilidad sin que la suciedad llegue a acumularse. Si todavía no conocías las ventajas de los materiales plásticos para vestir tus suelos, te presentamos estos diseños que aportarán un toque elegante y distinguido a los suelos de tu hogar. Busca el lado mas práctico de la decoración y hazte con una de estas alfombras.