44 ideas con palets que vas a querer copiar

¿Pensando en amueblar tu casa? Elegir los muebles es una de las cuestiones más importantes dentro del proyecto decorativo de cualquier hogar no solo porque estas piezas serán, en gran medida, las responsables de conferir un estilo un otro a los ambientes sino porque suponen una parte importante del presupuesto de decoración.

Una alternativa muy interesante y con un creciente número de adeptos es el uso de palets reciclados para la creación de un sinfín de muebles de toda índole. El empleo de este tipo de materiales es, al margen de una práctica de lo más sostenible, una solución que puede aliviar el montante destinado al mobiliario. Los decoradores y diseñadores de interiores lo saben bien y, en los últimos tiempos, no resulta extraño encontrar interesantes propuestas que introducen este tipo de elementos.

No obstante, siempre cabe la posibilidad de que te lances al Do it yourself consiguiendo reducir aún más la inversión. Sea como sea, en este libro de ideas te presentamos más de 40 propuestas de muebles hechos con palets en las que descubrirás todo el potencial de un material con muchas vidas. ¡A disfrutar del paseo!