Cómo limpiar apropiadamente las alfombras de casa

¿A quién no se le ha caído un vaso de agua en la alfombra? Mientras sea agua, basta con secarla bien. Pero si es café, zumo, chocolate o una copa de vino tinto. Ante todo darse prisa, y aunque leerás remedios en los que interviene el amoniaco, aquí vamos a dar otro método mucho más saludable y menos peligroso.

Se te ha caído el vino a la alfombra de la sala. Primer paso, a por papel absorbente de cocina, y de fuera de la mancha hacia dentro ir absorbiendo, no extendiendo, el líquido. Después echar sobre la mancha un poco de agua con gas, o agua oxigenada. Verás que la mancha de vino burbujea, eso es bueno. No se está fijando, y gracias a una esponja la vais a poder ir quitando. Tras eso echarle un poco de espuma limpiadora y con la esponja limpia extender sus efectos. Si al final pasas la aspiradora, verás que no hay restos del vino y si quedan, pues un poco más de espuma, esponja y aspiradora, hasta que desaparezcan.

