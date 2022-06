Los mejores consejos para hacer luminosa una casa oscura

Tal vez tengas un dormitorio en la zona más interior de la casa y allí no posees ventana alguna. No es problema, invéntatela. La particularidad de las vinilos adhesivos te concede la oportunidad de transformar un muro en lo que tu desees. Porque no inventarse una ventana abierta con vistas a tu querido París como vemos en la imagen.

Hecha esta ilustración con vinilo de corte gracias a los servicios de empresas especializadas como es el caso de Chispum en Barcelona y situándola sobre una pared de impoluto color blanco, ya has iluminado por completo ese dormitorio. Si además sigues jugando con el blanco para el color de las mesillas e incluso de la colcha o el edredón, todo es rabiosamente luminoso. Y claro, la luz es alegría, una sensación que incrementarás colocando varios cojines sobre la cama tapizados en distintos colores fuertes, para que el contraste sea de lo más atractivo.

