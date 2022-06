7 hábitos valiosos para tener la casa siempre ordenada y limpia

Utiliza una cesta o canasto para la ropa sucia para así evitar que se acumule sobre la cama, sobre una silla, meterla directamente en la lavadora, etc. Esto te permitirá llenarla y ver posteriormente la ropa de color y la ropa blanca para poder separarla antes de meterla en la lavadora. Además una cesta para la ropa sucia no tiene porqué ser un elemento feo o que no aporte nada al ambiente, ya que si eliges un modelo como este en mimbre (por ejemplo) puede ser un toque decorativo genial para tu baño.