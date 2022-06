12 piscinas modernas con microcemento ¡increíbles!

¿Aún no has pensando cómo construir tu piscina? Más allá del diseño que elijas para tu zona de aguas, el microcemento es un material a tener en cuenta no solo para el proceso constructivo sino como revestimiento. Sus propiedades, que iremos conociendo poco a poco a través de ejemplos de lo más original, te permitirán decidir si lo incluyes o no en tu proyecto de piscina aunque, para descubrirlas… ¡tendrás que seguir leyendo!