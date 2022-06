Consideraciones previas a comprar un garaje

En el mundo actual los amigos del fraude están en cualquier ámbito de la sociedad, y desde luego también aparecen entre los que quieren venderte un garaje. No hay que ir por la vida en permanente desconfianza, pero sí que hay que ser precavido, y en este asunto es fácil conseguirlo.

Tras buscar y buscar lugares de estacionamiento en la zona que necesitas, por fin has encontrado el que se ajusta a tus necesidades y a tu presupuesto. Lo has visto, has hablado con el vendedor e incluso habéis apalabrado la compra-venta. Pues bien asegúrate de que está todo en regla. Lo más eficiente en este sentido es solicitar sobre ese garaje una nota simple en el Registro de la Propiedad. Allí te van a informar que el dueño y la persona con la que vas a firmar la transacción es la misma persona. Y además también puedes avanzar y preguntar por ejemplo al presidente de la comunidad si ese garaje está al día con todos sus pagos, aunque en el paso siguiente sabrás si está completamente libre de cargas.