¡No los cometas! 7 errores al decorar tu mesa para las fiestas

Porque pareciera que la cena navideña es una de las comidas favoritas de las familias, es que nos parece un magnífico momento para hablar de algo que es una constante en momentos como éste: los errores decorativos.

Porque todos nos hablan de cómo decorar, pero pocos nos mencionan cómo no hacerlo, en este libro de ideas te vamos a mencionar siete acciones que no son acertadas del todo cuando se quiere tener una mesa especialmente adornada, y que de hecho se tornan no sólo como detalles poco afortunados sino como errores tal cual que atentan contra el disfrute de la cena navideña en casa.

Comencemos a identificarlos ya para que te dé tiempo de evitarlos.