9 Tendencias de decoración para el baño este 2018

El baño cobra cada vez más fuerza dentro del diseño y decoración de un hogar; al ser una habitación en la que nos relajamos, descansamos y renovamos nuestra mente y nuestro cuerpo, bien vale la pena dotarlo de colores, materiales y texturas que lo hagan especial.

No todos los baños tienen el tamaño para incluir en su decoración muebles adicionales que no sean no los estrictamente necesarios, pero se pueden incluir jardines pequeños o ventanas grandes que integren al exterior, ofreciendo paz y serenidad al interior.

